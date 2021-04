Zaniolo, nuova verifica per il ginocchio. Possibile la convocazione per il derby

Il Messaggero (G. Lengua) – Manca ormai pochissimo per il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Manca solo l’ultimo step, in particolar bisognerà accertare se la gamba sinistra (quella operata) ha raggiunto gli stessi valori di quella destra. Entro una decina di giorni ci sarà la visita con il professor Fink, che se non ci saranno complicazioni darà il via libera agli allenamenti con la prima squadra. A quel punto Fonseca il suo staff lo reintegreranno gradualmente in squadra. Nel giro di 15 Zaniolo spera anche in una convocazione, magari per il derby contro la Lazio o contro lo Spezia all’ultima giornata.