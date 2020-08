Zaniolo, non c’è il Covid

Il Messaggero (S. Carina) – Sospiro di sollievo. È quello tirato ieri da Zaniolo nel momento in cui ha conosciuto l’esito del tampone al quale si è sottoposto per verificare le proprie condizioni di ritorno dalle vacanze trascorse in Sardegna. Negativo: un termine che per una volta ha un’accezione esclusivamente positiva. La paura è finalmente alle spalle. Nicolò era infatti molto preoccupato. Da Mirante a Tonali (non positivo ma comunque in isolamento), passando per i due ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi, senza dimenticare almeno due, dei tre contagiati del Cagliari, il timore di aver contratto il Covid-19 lo ha accompagnato nelle ultime 72 ore. Sbarcato dalla Sardegna giovedì, Zaniolo non è tornato subito a Roma. Si è fermato a La Spezia dove ha festeggiato in famiglia il compleanno della mamma. Ieri mattina è poi partito dalla città ligure, arrivando nella Capitale poco prima dell’ora di pranzo. Si è subito sottoposto agli esami e adesso può finalmente guardare avanti. E con lui, la famiglia. Zaniolo potrà così presentarsi in ritiro a Trigoria e poi rispondere alla chiamata a fine mese da parte del ct Mancini, che lo proietterà subito nel calcio che conta. L’Italia debutterà infatti nella Nations League il 4 settembre contro la Bosnia di Dzeko e poi, tre giorni dopo, ci sarà il duello cruciale con l’Olanda. Come previsto dal protocollo sanitario comunque il numero 22 si sottoporrà a breve di nuovo a tampone.