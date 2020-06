Visita di controllo per Zaniolo, migliora la capacità respiratoria dopo l’intervento al setto nasale

La scorsa settimana Nicolò Zaniolo si è sottoposto ad intervento chirurgico al setto nasale, la seconda operazione in pochi mesi dopo quella per la rottura del legamento crociato. Il numero 22 ha così risolto un problema ai turbinati, che non gli permetteva di respirare al meglio, componente fondamentale in un atleta. Il classe ’99, stando a quanto riportato dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi su Twitter, si è sottoposto oggi pomeriggio ad una visita di controllo al naso, che ha evidenziato un miglioramento della capacità respiratoria. Di seguito, il tweet originale:

Zaniolo questo pomeriggio è stato sottoposto alla visita di controllo al naso. Miglioramento della capacità respiratoria del ragazzo. #ASRoma #Zaniolo pic.twitter.com/WYL5HUaNQG — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 18, 2020