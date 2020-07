Zaniolo ko, fuori contro l’Inter. Giallorossi sulle spalle di Dzeko

La Repubblica (F. Ferrazza) – La lavata di capo a Zaniolo è ancora fresca e, alla vigilia della gara con l’Inter, Paulo Fonseca non la rinnega: “Sono uno molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace, non mi piace. Non c’è alcun problema con Nicolò, ho parlato con lui ed è tutto a posto. Abbiamo un’enorme fiducia in lui“. Fiducia che Zaniolo percepisce, anche se aveva preso male le parole del mister nel post Verona, ma che non potrà trasformare sul campo, visto che ieri è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare al polpaccio. La partita contro l’Inter dunque non lo vedrà protagonista, ma ci sarà Edin Dzeko, che potrebbe finire al centro di un intreccio di mercato proprio con la squadra di Conte. Al momento però Fonseca non ci pensa e riparte proprio dal bosniaco al centro dell’attacco. Confermati alle sue spalle Mkhitaryan e Pellegrini. In difesa ci sarà Mancini, in evidente crescita e dai ieri papà della sua prima figlia, Ginevra.