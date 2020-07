Zaniolo: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde” – FOTO

Zaniolo rompe il silenzio. Gli ultimi sono stati giorni travagliati per il talento giallorosso: la discussione con Mancini contro il Verona, le critiche di Fonseca a fine partita, l’affaticamento muscolare che non gli ha consentito di sfidare l’Inter e la strana giornata di ieri, con una convocazione in extremis per la partita con la Spal. Il giocatore non si era ancora espresso su tutte queste questioni e di fatto ciò non è ancora avvenuto, ma nella notte il numero 22 romanista ha postato una frase enigmatica sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde“.