In mezzo ai tanti messaggi di cordoglio per la morte di Willy Monteiro Duarte si aggiunge anche Nicolò Zaniolo. Il ragazzo di 21 anni originario di Capoverde è stato ucciso brutalmente dopo essere intervenuto per cercare di arginare una rissa in un locale a Colleferro. Il talento giallorosso, attraverso Instagram, ha scritto queste parole:

“Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo“.