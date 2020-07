Zaniolo, il ko e poi il ribaltone: a Ferrara è il convocato di scorta

Il Messaggero (S. Carina) – Zaniolo rimane a guardare. Anzi no. Cronaca di un pomeriggio alquanto singolare. Alle 18.03 di ieri, Fonseca annuncia il forfait di Nicolò: “Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati“. Un’assenza, quella annunciata inizialmente, che ha l’effetto di calmare gli animi e sgomberare il campo dalle illazioni per la mancata convocazione contro l’Inter. Difficile immaginare infatti che per un problema al polpaccio un calciatore possa recuperare in tre giorni. Alle 19.45 però arriva una clamorosa retromarcia. Si fa male Under, Zaniolo torna nella lista delle convocazioni per la Spal. Arriva puntuale la precisazione di Fonseca: “Avevo detto che non lo avrei convocato. Purtroppo si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test e ha dato risposte migliori rispetto a lunedì e ho deciso di portarlo“. Un’inversione ad U che somiglia ad un boomerang e che riaccende le luci su un caso che la Roma stava faticosamente cercando di spegnere.