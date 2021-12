Zaniolo ha il via libera per Atalanta-Roma. Ibanez sa giocare sul dolore, Smalling no

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Alla fine della vittoria contro lo Spezia, José Mourinho era abbastanza preoccupato per le condizioni di alcuni calciatori. In particolare Chris Smalling, Roger Ibanez e Nicolò Zaniolo. “Chris avrà sentito qualche dolore per chiedere di uscire prima, non so se sarà a disposizione. Così come Zaniolo, che ha avuto un affaticamento muscolare in Conference League. Ibanez gioca sempre ed è rimasto in campo con qualche dolorino“, le parole dello Special One.

Ieri per il tecnico portoghese sono arrivate alcune rassicurazioni dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda Zaniolo, che al termine del match contro lo Spezia ha lavorato in campo con i calciatori della panchina anche se non era stato convocato perché squalificato. Nel giorno di riposo concesso alla squadra, infatti, Nicolò si è allenato a Trigoria e le sue condizioni sono state valutate dallo staff medico giallorosso, che ha dato il via libera per il suo ritorno in gruppo.

L’affaticamento all’adduttore della coscia destra, quindi, è completamente smaltito e il numero 22 sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Bergamo contro l’Atalanta (ore 15, è già sold out il settore ospiti, i tifosi giallorossi saranno più di mille). Zaniolo dovrebbe tornare a fare coppia con Tammy Abraham, anche perché Borja Mayoral non ha ripetuto la bella prestazione contro il Cska Sofia, Shomurodov sembra finito indietro nelle gerarchie del tecnico e per Felix ieri è arrivato lo stop per una giornata da parte del giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nel finale contro lo Spezia.

Non dovrebbero esserci grossi problemi per Roger Ibanez, che lunedì sera ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino all’ultimo. Un atteggiamento che è piaciuto molto a Mourinho, che ha spesso sottolineato come alcuni calciatori con una storia di infortuni (Zaniolo e Calafiori in particolare) abbiano invece un po’ di paura – ha parlato di cicatrici emozionali – quando in partita avvertono qualche dolore.