Zaniolo guarito, in campo domenica sera

Buona notizia per Fonseca che recupera Zanolo che ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Contro la Juventus la Roma dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista col Torino. Possibile, ma Fonseca deciderà in extremis, una convocazione per Cristante che è anche fresco di rinnovo del contratto: “Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 in campionato, in finale di Coppa Italia e fare un bel percorso in Europa League. Voglio continuare a crescere e vincere qualche titolo“. Lo scrive il Corriere della Sera.