Zaniolo guarda Sky Sport e commenta ironicamente: “In effetti sono un po’ in ritardo”

Durante il collegamento con lo studio di Sky Sport, il giornalista Paolo Assogna in diretta da Trigoria ha fornito gli aggiornamenti sulla condizione fisica di Nicolò Zaniolo, che domani è atteso dal professor Fink per una visita. Nel corso del collegamento è stata riportata una battuta che circola tra i corridoi di Villa Stuart: “Quando arriva Zaniolo a fare i test di forza, dobbiamo cambiare le macchine e mettere quelle più potenti…”. Il classe ’99 giallorosso, che ha seguito il servizio in tv, ha condiviso due video su Instagram con un commento ironico in riferimento alle indiscrezioni dei giorni scorsi. Queste le parole del giallorosso:

“In effetti… sono un po’ in ritardo”.