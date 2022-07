Zaniolo forza e non si allena. Ma l’offerta Juve ancora non c’è

La Repubblica (A.Di Carlo) – Zaniolo non fa più nulla per nascondere il suo stato d’animo, uscendo allo scoperto con comportamenti che non fanno altro che confermare la sua v oglia di cambiare aria. Nella mattinata di ieri, dopo essersi allenato il giorno prima smaltendo la lombalgia, c’è stata l’assenza che nessuno si aspettava.

Zaniolo ha scelto di propria iniziativa diu non prendere parte alla seduta, comunicandolo direttamente a Mourinho. Un segnale di rottura che mette in dubbio la sua possibilità di giocare contro il Sunderland. Un problema di gestione a cui Mourinho avrebbe fatto volentieri a meno. Al momento nessuna offerta, però, è arrivata a Trigoria da parte della Juventus.