Zaniolo, Europeo in bilico. Fink: “Nessuna fretta”. Ma Mancini spera ancora

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Il recupero che attende Nicolò Zaniolo rischia di diventare il più osservato degli ultimi anni. L’operazione è andata bene ma sul ritorno in campo si va con i piedi di piombo. Roberto Mancini lo ha chiamato sentendo una sempre più crescente fiducia nel ragazzo mentre il professore che l’ha operato, Christian Fink, l’ha ammonito di non avere fretta. Morale: nessuno esclude che il ragazzo possa tornare in campo a marzo ma occorre valutare strada facendo, anche col rischio di saltare eventualmente l’Europeo. Intanto il giocatore oggi si trasferirà dalla clinica in hotel.