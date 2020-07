Zaniolo è una spina ma Fonseca lo convoca in extremis

Leggo (F. Balzani) – Alla vigilia della sfida con la già retrocessa Spal, in scena stasera a Ferrara, nella Capitale si è parlato di tutto tranne che della partita che può aiutare la Roma a consolidare il quinto posto. Ci ha provato Fonseca, ma proprio il tecnico ha alimentato ulteriore caos intorno a Zaniolo prima escluso dai convocati e poi richiamato in extremis sul treno per l’Emilia. Nel tardo pomeriggio Fonseca aveva dichiarato: «Nicolò non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Non è giusto però quello che si scrive su di lui. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con Nicolò, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato e non potrà giocare con la Spal in una sfida insidiosa visto che loro non hanno pressioni. Non condivido nemmeno le critiche a Pellegrini, sente la Roma più di tutti e viene da un infortunio». Poi il ripensamento forse su indicazione della società. Resta il fatto che Zaniolo non ha preso per niente bene la strigliata pubblica del tecnico né i rimproveri eccessivi di alcuni compagni.