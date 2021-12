Zaniolo è ok: “Torna a Bergamo”. E Mou respira

La Repubblica (F.Ferrazza) – Respiro di sollievo per Zaniolo. Nessuna lesione dopo il problema avuto contro il CSKA Sofia. L’ecografia effettuata non ha evidenziato gravi problematiche. Non ci sarà contro lo Spezia per squalifica, ma tornerà a Bergamo. Intanto Mourinho ha scoperto di poter contare su Borja Mayoral. Deluso per la scarsa considerazione sembra orientato a trasferirsi alla Fiorentina durante il mercato di gennaio. L’assenza di Zaniolo potrebbe portare alla conferma dello spagnolo in attacco. E chissà che i piani di Mayoral non cambieranno rinviando ogni decisione a fine stagione.