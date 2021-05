Zaniolo, è la fine di un incubo: “Sono pronto per lo Special”

Il Messaggero – Torna il sorriso sul volto di Nicolò Zaniolo che ieri, accompagnato in Austria dal dottor Manara e dal fisioterapista Esposito, ha ottenuto il via libera da parte del professor Fink per procedere al prossimo step verso il ritorno in campo. Il classe ’99 è dunque tornato a La Spezia dove da domani comincerà a lavorare assistito dal preparatore atletico Bisciotti (passato all’Inter, due mondiali con la nazionale algerina) in vista del ritiro estivo. E il gioiellino della Roma non manca di esprimere il proprio entusiasmo: “Non vedo l’ora di giocare, sarò pronto per Mourinho. Si riparte, sono felicissimo”.