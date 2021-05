Zaniolo è in ritardo. I Friedkin coinvolgono un altro specialista

Il Messaggero (G.Lengua) – “Senza tregua“. Di queste due parole Zaniolo ne ha fatto una legge ogni giorno da quel maledetto 7 settembre. Rivedrà il campo in una partita ufficiale 11 mesi e mezzo dopo l’infortunio, un tempo estremamente lungo.

Leggi anche: Nel casting di Friedkin spunta anche Boniek

I Friedkin, però, vogliono vederci chiaro ed è per questo che, oltre alla visita del professor Fink, vorrebbero un secondo consulto da parte del dottor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia di famiglia della clinica di St.Moritz. Lo stesso che ha visitato Milik. La visita, comunque, gli darà il via libera per allenarsi con la prima squadra.