Zaniolo è in dubbio per la Juventus. La colpa è di un ginocchio gonfio

Scatta l’allarme per Zaniolo. Il ginocchio si è gonfiato, frutto di una botta rimediata contro il Torino che mette in dubbio la sua presenza contro la Juventus. L’italiano non si è allenato e a quanto pare dovrà stare fermo per le prossime 48 ore. A seconda di come reagirà il ginocchio, i medici decideranno di restituirlo a Fonseca in tempi sufficienti per giocare la sfida di domenica. In caso di forfait dell’ex Inter, toccherebbe a Cengiz Under sostituirlo sulla fascia destra. Le buone notizie arrivano da Cristante che è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.