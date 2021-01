Zaniolo è carico in vista del derby: “Tutti uniti per una settimana da ROMA!” – FOTO

Non ci potrà essere, ma seguirà i suoi compagni da vicino come ha fatto in tutte queste partite. Nicolò Zaniolo scalpita per tornare (rientro atteso tra marzo ed aprile), ma intanto mostra tutto il suo sostegno alla Roma prima della partita contro la Lazio. Lo fa con una serie di stories su Instagram.

Leggi anche: Zaniolo torna a correre sul campo

La prima recita: “Tutti uniti per una settimana da ROMA!“, seguita poi da una carrellata di foto che lo raffiugrano nel derby prima di chiudere col favoloso gol di Totti in spaccata nel giorno del selfie sotto la Curva Sud.