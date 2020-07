Zaniolo dà forfait, problema al polpaccio. Perotti verso l’Arabia

Il Tempo (F. Biafora) – Nella lista dei convocati per la sfida con l’Inter Fonseca ha ritrovato Smalling, ma dovrà fare a meno di Zaniolo, oltre che di Santon, Fazio e Mirante, già assenti contro il Verona. Il numero 22 della Roma già nell’allenamento di venerdì aveva avvertito un piccolo fastidio al polpaccio sinistro, che non gli ha poi permesso di svolgere la rifinitura: non sarà a disposizione. Fortunatamente la risonanza non ha evidenziato alcuna lesione muscolare, ma solo un leggero affaticamento. L’obiettivo è rimetterlo in sesto per la gara contro la Spal. Intanto un club dell’Arabia Saudita ha sondato il terreno con l’agente di Perotti: alla Roma basterebbe una cessione a 2 milioni di euro per non fare minusvalenza.