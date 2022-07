Zaniolo, Conte sfida Allegri: Tottenham e Juve allo sprint

Tuttosport (F. Cornacchia) – In attesa della Champions League, Juventus e Tottenham si incrociano sul mercato. Tanto nei pensieri di Massimiliano Allegri quanto in quelli di Antonio Conte, c’è Nicolò Zaniolo. Il 23enne jolly d’attacco si candida a diventare ciliegina finale dei bianconeri o degli Spurs.

Fabio Paratici potrebbe trovarsi a duellare per il romanista con quel Federico Cherubini a lungo suo braccio destro. La Juventus è partita prima, ma il club inglese è segnato in risalita grazie ai contatti degli ultimi giorni.

Cherubini e Paratici, quando lavoravano insieme alla Juventus, hanno tentato di portare Nicolò a Torino fin dai tempi in cui giocava nell’Entella. L’interesse dei due è tutt’altro che recente, basta pensare che entrambi a fine giugno hanno incontrato a Milano in general manager della Roma Tiago Pinto.

Non sono scontati, invece, i tempi di addio di Zaniolo. Juventus e Tottenham vivono una situazione analoga. Tanto Cherubini quanto Paratici prima di affondare con la Roma, che non vuole contropartite ma ha già aperto a formule creative (prestito con obbligo di riscatto), hanno l’esigenza di realizzare qualche cessione. Chi prima vende, prima può piazzare la zampata per il tuttocampista giallorosso.