Zaniolo-Roma, la prossima settimana il confronto

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Per rivedere Zaniolo in campo bisognerà attendere il match con la Fiorentina, domenica prossima. Sarà una giornata particolare, perché aprirà la settimana del confronto: da una parte la Roma, dall’altra l’entourage del giocatore. E nello specifico l’agente Claudio Vigorelli. Anche se lui e la Roma si sono già sentiti ed è successo subito dopo Roma-Verona, quando il Ceo Fienga ha alzato il telefono per chiarirsi immediatamente ed evitare che potesse nascere qualsiasi tipo di equivoco. Insomma, un caso-Zaniolo a Trigoria non esiste. Al 90% sarà un giocatore della Roma nella prossima stagione, perché così vuole la Roma e così vuole anche il calciatore. Ma Vigorelli vuole capire quanto sia davvero centrale Nicolò e quanto la Roma ci voglia puntare a livelli massimali. Zaniolo sta aspettando un ritocco all’ingaggio, per portarlo fino a 2,5-3 milioni.