Zaniolo, confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Domani l’operazione

Arriva il responso per l’infortunio di Nicolò Zaniolo e, purtroppo per il ragazzo classe ’99 e per la Roma, l’esito è quello temuto. Dopo i controlli strumentali a Villa Stuart, infatti, arriva la notizia che tutti speravano di evitare: per il talento giallorosso è arrivata una nuova rottura del legamento crociato, questa volta del ginocchio sinistro. Zaniolo verrà operato nella giornata di domani sempre nella clinica romana. Questo quanto comunicato dalla Roma su Twitter: “Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico“.

