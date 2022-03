Zaniolo comincia un’altra rincorsa

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ha trovato equilibrio senza Zaniolo. Ora deve riconquistare il posto e non sarà facile dopo la bella prova contro la Lazio senza lui. Le idee di Nicolò sono chiare: vuole restare, la Roma è la priorità. L’esclusione al derby lo ha amareggiato. Domenica aveva sperato di poter entrare negli ultimi 20 minuti quando la vittoria era ormai al sicuro. La vittoria sulla Lazio ha dato ragione a Mourinho che si è preso la responsabilità di escludere uno dei giocatori più importanti. Ci sono due mesi, ora, per decidere il futuro. La scelta dell’allenatore è stata esclusivamente tecnica.

Zaniolo ha partecipato alla festa con i compagni, ha fatto il tifo per loro e alla fine ha esultato e abbracciato tutti. Quella panchina un po’ brucia, con la sensazione di aver fatto un passo indietro e di essere diventato la prima alternativa ai titolari. Ha accettato la decisione di Mourinho in modo esemplare, ha capito di dover lavorare sodo per riprendersi il posto in squadra. Ha voltato pagina in fretta e in questi giorni è copncentrato sulla Nazionale. Il suo procuratore non ha appuntamenti in programma con Pinto.