Zaniolo, back to back – VIDEO

Pagine Romaniste (E.Bandini) – Back to back. Nicolò Zaniolo si avvicina nuovamente a grandi passi al rientro in campo. Il doppio infortunio al crociato gli ha fatto saltare per il momento 54 partite in tutte le competizioni. Adesso è pronto a mettersi definitivamente questi mesi di calvario alle spalle per tornare al centro del progetto Roma. Il 12 gennaio 2020 il primo stop contro la Juventus all’Olimpico. Dopo quasi 8 mesi ecco la ricaduta, più precisamente il 7 settembre 2020, questa volta con la maglia dell’Italia nel match ad Amsterdam contro l’Olanda. Per il secondo intervento però si è affidato al Professor Fink ed è volato in Austria per farsi curare nella clinica Hochrum di Innsbruck. Nicolò adesso ha imparato dai propri errori, non vuole accelerare i tempi di recupero ma la voglia di tornare in campo è tanta.

Nella giornata di oggi era in programma una visita di controllo proprio in Austria, ma è stata annullata. Non ci sarà quindi il faccia a faccia con il Professor Fink, che però ha dato il suo via libera per fare lo step successivo: Zaniolo infatti nei prossimi giorni intensificherà i carichi di lavoro ed inserirà nei suoi allenamenti anche cambi di direzione, scatti e tiri in porta. La visita, comunque sia, dovrebbe essere slittata intorno alla metà di aprile. E’ probabile anche che il 10 aprile il numero 22 giallorossi giochi la sua prima gara con la Primavera di Alberto De Rossi contro la Fiorentina. E’ questa la data che è stata segnata sul calendario. La prima partita con la prima squadra invece potrebbe essere il ritorno con l’Ajax del 15 o al massimo quella con il Torino in programma il 18. Tra meno di un mese quindi Fonseca potrebbe ritrovare una pedina fondamentale per il rush finale di stagione.

Il classe ’99 scalpita soprattutto in vista dell’estate quando andrà in scena l’Europeo, anche se le possibilità di essere chiamato dall’Italia sono molto basse. Il c.t. Mancini nei giorni scorsi è stata chiaro: “Stiamo seguendo quello che sta facendo, ci sono dei miglioramenti. Valuteremo quando rientrerà in squadra, è chiaro che un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare: è un ragazzo giovane e di sicuro potrà giocare altre competizioni importanti. Se sarà pronto valuteremo, speriamo possa recuperare al 100%“. Zaniolo ovviamente spera di essere convocato ma intanto pensa alla Roma e a tornare a disposizione il prima possibile.