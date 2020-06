La dirigenza della Roma disposta a rinnovare il contratto di Zaniolo

Il futuro di Zaniolo potrebbe legarsi ancora di più a quello della Roma. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club capitolino sarebbe ben disposta a rinnovargli il contratto visto il basso stipendio percepito dall’ex Inter e la sua importanza per i piani di Fonseca. In ogni caso la decisione spetterà al futuro direttore sportivo, che avrà indubbiamente tra i principali obiettivi quello della permanenza del classe 1999.

Il giocatore nel frattempo sta continuando il recupero dal grave infortunio ai legamenti crociati. Domani tornerà ad allenarsi in gruppo con la Primavera di Alberto De Rossi mentre il ritorno in campo in partite ufficiali è previsto per metà luglio.