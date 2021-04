Zaniolo, allenamenti in gruppo con la Primavera dalla prossima settimana. Tra 15-20 giorni nuovi controlli

Il rientro di Nicolò Zaniolo slitta ancora e dovrà restare fuori almeno altre 3-4 settimane. Il giocatore, comunque, questa mattina era in campo con la Primavera di Alberto De Rossi alle ore 11, ma ora farà differenziato per qualche giorno.

La prossima settimana, invece, ci sarà il rientro in gruppo con i baby della Roma e tra 15-20 giorni farà un nuovo controllo per il possibile via libera definitivo. Lo riporta Chiara Zucchelli de La Gazzetta dello Sport.

