Zampata Felix, Sassuolo ko: Primavera a punteggio pieno

Corriere della Sera – Sotto gli occhi di Mourinho, di Pinto e di gran parte della prima squadra, la Roma Primavera ha battuto ieri mattina il Sassuolo per 1-0. A Trigoria i giallorossi hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva grazie a un gol segnato al 15′ della ripresa dal ghanese Felix, su assist di Satriano, entrato un minuto prima al posto di Voelkerling.

In attesa del posticipo di oggi tra Spal e Verona, la Roma è l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate. “Abbiamo messo grande intensità nella partita – ha detto De Rossi – Chi è entrato ha fatto di nuovo la differenza“. Due successi su due, ma anche nessun gol subìto: “Non c’è fase offensiva, se non c’è fase difensiva. E la stanno facendo tutti“. Sabato prossimo, per la Roma, trasferta sul campo del Milan.