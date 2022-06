Zalewski: “Se mi avessero chiesto un sogno avrei detto vincere un trofeo internazionale giocando titolare”

Dalla Primavera alla titolarità in prima squadra. Nicola Zalewski ha rilasciato un’intervista a Sportweek, parlando della soddisfazione per la vittoria della Conference League con la Roma, della nazionale polacca e del suo futuro. Queste le sue parole:

Nicola, sei già un asso di Coppa.

Se mi avessero chiesto un sogno, avrei detto: vincere un trofeo internazionale giocando da titolare.

Pensando alla stagione, che cosa ti viene in mente? Tante cose. L’occasione che mi ha dato Mourinho, il lavoro fatto per adattarmi a terzino, cioè in un ruolo che non è il mio naturale, l’emozione di una finale in cui posso essere sembrato timido, per quanta pressione avevo addosso. E poi per mille motivi extracampo che hanno reso questa annata molto particolare.

La storia della tua famiglia non è stata semplice. Soprattutto ai tempi del crollo del Muro di Berlino.

Confesso che non mi sono mai voluto informare più di tanto, ma so che mio padre Krzysztof fuggì dalla Polonia nel 1989 per evitare i due anni di servizio militare. Prese questa decisione perché aveva capito che c’era bisogno di dare una svolta alla vita di tutti. Così venne in Italia e l’anno successivo fu raggiunto dalla famiglia.

Krzysztof è morto lo scorso anno: era malato da tempo, vero?

È stato un percorso. Piano piano i dottori ci hanno iniziato a far capire che la situazione non stava migliorando. La sua morte non è stata improvvisa. Io in particolare mi ero preparato al peggio. Questa esperienza purtroppo mi ha aiutato a crescere. È successo circa un mese dopo l’esordio in nazionale. Almeno ha fatto in tempo ad avere quella gioia.