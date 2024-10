Il Tempo (M. Cirulli) – Zalewski è pronto a riprendersi la Roma. Il polacco, vuole tornare a far parlare di se sul campo, mettendosi alle spalle quanto successo fino a poche settimane fa, quando è sfumata la sua cessione al Galatasaray. Il ragazzo e la società hanno infatti ripreso a dialogare per trovare una soluzione relativa al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, come svelato anche da Juric prima dell’inizio di Monza-Roma.

Una storia che sembra si stia dirigendo verso un lieto fine, come spiegato dallo stesso calciatore durante il ritiro con la Polonia: ”Sappiamo tutti quale e la mia situazione nel club. Ho disputato l’ultima partita e sono stato reintegrato in rosa – ha affermato a TVP Sport – Sono molto contento perché voglio solo giocare e divertirmi”.

Foto: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]