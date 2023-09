Il Messaggero (G. Lengua) – Nicola Zalewski si aggiunge alla lista degli infortunati. Non è potuto partire per la nazionale polacca a causa di un fastidio alla coscia sinistra rimediato contro il Milan. Nessun tira e molla con la federazione che, pur avendolo inserito nella lista, ha accettato di depennarlo dopo aver ascoltato i medici della Roma. Differente la situazione di Aouar. Anche lui alla fine è rimasto a Trigoria a curarsi, avrebbe dovuto viaggiare e raggiungere la nazionale algerina dove i medici avrebbero voluto certificare il guaio muscolare. Ad aver avuto la meglio è stata invece la Roma che nelle prossime due settimane proverà a rimettere in piedi il centrocampista. Farà lo stesso con Dybala rimasto nella Capitale ed escluso dal ct Scaloni per il solito problema all’adduttore.