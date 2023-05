Zalewski: “Dove mi schiera il mister a me va bene. C’è molta tranquillità, ora abbiamo la mente alla Fiorentina e poi penseremo alla finale”

In zona mista, Nicola Zalewski ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione del UEFA Media Day, in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le dichiarazioni dell’esterno giallorosso:

Un anno fa la vittoria a Tirana, pensi di poter vincere un’altra volta?

“È il nostro obiettivo, è una partita che per noi potrebbe significare molto, ma indipendentemente da come andrà sappiamo che è stata una gran bella stagione”.

Se ti avessero detto a Tirana che dopo un anno giocavi la finale di Europa League ci avresti creduto?

“Ci avrei creduto perché siamo un grande gruppo, a volte abbiamo momenti altalenanti dettati dagli infortuni. Però ci avrei creduto e ci avrei scommesso”.

Come la state vivendo all’interno del gruppo?

“C’è molta tranquillità, ora abbiamo la mente alla Fiorentina e poi penseremo alla finale”.

Come vedi il tuo futuro? A Roma?

“Non penso sia il momento di parlare di futuro, al termine della stagione ne parlerò con la società”.

Ti trovi meglio a destra o a sinistra?

“Dove mi schiera il mister a me va bene”.

Vi sentite più consapevoli rispetto a Tirana?

“Siamo molto più compatti, abbiamo due anni di lavoro alle spalle con il mister. Siamo più squadra”.

Più difficile questa o la finale passata?

“La passata ormai è già andata”.