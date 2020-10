Zalewski: dopo la convocazione tratta il rinnovo

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha convocato in sede il procuratore di Nicola Zalewski, fresco di convocazione in prima squadra, per trattare il suo rinnovo contrattuale. Talento classe 2002, il trequartista va in scadenza tra due anni. L’intenzione comune delle parti è quella di adeguare lo stipendio e prolungare la scadenza. L’offerta della società sarà intorno a 150.000 euro netti a stagione e, dopo alcuni colloqui telefonici, la trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni. A gestire il suo rinnovo sarà Morgan De Sanctis, così come quelli di Riccardo Ciervo, Edoardo Bove e Riccardo Calafiori.