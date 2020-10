Zalewski dai baby all’Olimpico

La Repubblica (F.Ferrazza) – Nicola Zalewski è nato a Tivoli nel 2002 da genitori polacchi ed è tra i più promettenti della Roma Primavera di De Rossi. Ha segnato anche nella vittoria contro l’Atalanta per 4-0 ed è stato convocato per la prima volta da Fonseca per la prima squadra. Il tecnico lo segue molto da vicino. Zalewski è già corteggiato da grandi club che in lui intravedono un potenziale pazzesco. Anche De Sanctis è della stessa idea e vuole prolungargli il contratto che al momento scade nel 2022. Per il ragazzo 5 gol in campionato e svariati assist ai compagni e ora si vuole imporre nel calcio dei grandi.