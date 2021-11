Zakaria resta in pole, ma si apre un’asta

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho vuole una rosa completamente diversa, con più giocatori di esperienza. Tiago Pinto è al lavoro per accontentarlo, a cominciare dal mercato di gennaio. Denis Zakaria resta uno dei principali obiettivi, ma su di lui c’è anche la Juventus, oltre a qualche club straniero di prima fascia.

Il centrocampista svizzero ha cambiato recentemente procuratore e questo fa capire che intende capitalizzare al massimo il prossimo trasferimento, sfruttando il vantaggio di svincolarsi a giugno.

Dalla Svizzera arrivano voci secondo le quali il giocatore sarebbe allettato dall’ipotesi Juve, ma Tiago Pinto continua a tenere i contatti con il suo entourage. Non è un’operazione facile, anche perché bisogna trovare l’accordo con il Borussia Moenchengladbach per l’indennizzo. La Juventus sarebbe pronta a offrire alla Roma Aaron Ramsey, che in questa stagione non trova spazio in bianconero. Il giocatore, per problemi fisici e caratteristiche tecniche, non rientra nei piani della Roma.