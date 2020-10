Young Boys, Seoane: “C’è amarezza. Dzeko? È un giocatore completo”

Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

SEOANE A ROMA TV

“Una grande soddisfazione vedere questa attitudine dalla squadra contro la Roma, giocare molto alti, andare ad aggredire. Amarezza per non giocare queste palle con più cattiveria. Abbiamo avuto tante occasioni da sfruttare meglio. Sono soddisfatto della fase difensiva che è stata molto positiva contro dei grandi campioni, poi si è visto che quando sono entrati Dzeko e Mkhitaryan ed il gioco della Roma è cambiato, facendo la differenza. Rimane l’amarezza perché i gol che prendiamo non hanno nulla a che fare con le qualità individuali dei giocatori, ma sono palle giocate male da noi”.

Su Dzeko…

È un giocatore completo, in grado di giocare bene ogni palla. Un giocatore esperto che ha fatto molta esperienza in questi campi, cosa che a noi cambia. Poi c’è anche la qualità individuale che fa la differenza, dobbiamo lavorare con i ragazzi.