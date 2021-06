Xhaka subito o rischio beffa

Il Tempo (E. Zotti) – Le lunghe attese spesso sono necessarie per chiudere un’operazione mercato, ma a volte rischiano di complicare trattative già in discesa. E in questo senso i prossimi giorni avranno un’importanza fondamentale per permettere a Mourinho di accogliere il primo colpo in entrata: lo Special One ha individuato in Granit Xhaka il rinforzo ideale per il suo centrocampo, la Roma si è mossa bene – l’accordo con il giocatore è stato trovato da tempo – ma si è scontrata con le richieste dell‘Arsenal che valuta lo svizzero più di 20 milioni di euro. La prima offerta giallorossa, da circa 15 milioni, è stata rispedita al mittente e da quel momento i contatti tra i club si sono interrotti. La Roma sta aspettando che i Gunners abbassino le pretese per il classe ’92, ma nel frattempo le ottime prestazioni di Xhaka con la sua nazionale rischiano di far finire il giocatore sul radar di un top club.