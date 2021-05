Xhaka più di una tentazione: “È l’anima dell’Arsenal”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – La Roma esce allo scoperto e Mourinho per la prima volta da quando è diventato tecnico giallorosso rende noto quale vorrebbe che fosse il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Tiago Pinto infatti è a lavoro per portare nella Capitale Granit Xhaka, mediano dell’Arsenal. L’amore per il giocatore da parte dello Special One c’è dai tempi dello United e del Tottenham, al punto che aveva speso in prima persona parole importanti per lui: “È l’uomo più importante del centrocampo dell’Arsenal, senza di lui i Gunners sono una squadra persa”. Il club inglese lo valuta 25 milioni, mentre la Roma vorrebbe arrivare a pagarne 15 più una serie di bonus per abbassare il costo. Ma i nomi a centrocampo non mancano, visto che tra i profili che la Roma vorrebbe provare a trattare ci sono anche Sabitzer del Lipsia, Koopmeiners dell’AZ e Renato Sanches del Lille campione di Francia.