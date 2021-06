Xhaka: “Mercato? Non ne voglio parlare. Sono concentrato al 100% sulla Nazionale. Queste voci non mi distraggono”

Granit Xhaka, centrocampista della Svizzera, è stato intervistato dal portale lematin.ch ed ha parlato anche delle voci di mercato che lo vedono ad un passo dalla Roma. Queste le sue parole:

Granit Xhaka, come si sente la squadra prima del debutto?

Ho una sensazione molto buona. Soprattutto dopo l’ottima e lunga preparazione che abbiamo affrontato nelle ultime settimane. Sono molto felice che stia finalmente per iniziare la competizione. Le aspettative sono alte ovviamente, ci aspettiamo molto da noi stessi! Ultimamente abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose. Parliamo, è vero, ma vogliamo mostrarlo anche sul campo. Vedremo fino a che punto potremo arrivare, ma ci sono grandi aspettative, in effetti.

Quanto è importante questa prima partita?

La prima partita è sempre la più importante! Quando la vinci, porti con te fiducia e coraggio per le successive. Penso che abbiamo molti giocatori esperti, che hanno già giocato davanti a un pubblico numeroso e ostile. Non fa molta differenza per noi. Vogliamo vincere questo primo incontro e fare una buona prestazione. Il resto verrà poi naturale.