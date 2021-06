Xhaka insiste: “L’Arsenal sa. Voglio la Roma”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Si era già mosso con i canali diplomatici, telefonando ai dirigenti dell’Arsenal per chiedere di essere liberato. Ieri Granit Xhaka è uscito allo scoperto anche pubblicamente, da capitano della Svizzera che oggi prova a sorprendere la Francia nell’ottavo di Bucarest: “L’Arsenal sa cosa voglio. Qui è molto bello…”. Qui è Roma, dove la “nati” allenata da Petkovic è in ritiro da inizio giugno. Xhaka ha già testato il campo di allenamento del Tre Fontane, dove gli capiterà qualche sgambata con Mourinho, e soprattutto l’Olimpico, nell’infausta serata in cui l’Italia ha travolto gli svizzeri.