Xhaka ha annunciato ai compagni che il suo futuro è a Roma

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo pochi giorni dall’inizio degli Europei, la Svizzera ha già stabilito un record: quello delle miglia percorse. Non in campo però ma fuori. Infatti dopo aver pareggiato a Baku con il Galles, giocherà domani contro l’Italia a Roma. Da Baku a Roma: 4 ore e mezza di volo per un totale di 10.000 kilometri. Parlando della Svizzera, parliamo di Xhaka: la trattativa con l’Arsenal non è ancora chiusa ma lui ha detto ai compagni che il suo futuro è a Roma. Non a caso hanno fatto discutere le parole di Freuler, che ha detto come il compagno di squadra gli abbia chiesto come fossero le strade italiane.