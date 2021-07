Xhaka freme, Pau e Under al Marsiglia

Il Tempo (E.Zotti) – E’ fatta per le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia. Lo spagnolo si è convinto ad accettare la soluzione francese nonostante le perplessità iniziali e nelle prossime ore si trasferirà in prestito in Ligue 1. Stessa soluzione anche per Under, che dopo una stagione deludente al Leicester cercherà di rilanciarsi in Francia: la trattativa è stata curata in prima persona del vice presidente dell’OM Longoria, che ha lavorato all’accordo con l’entourage del turco.

Tiago Pinto ha spinto per chiudere il prima possibile la trattiva, per potersi dedicare alle operazioni in entrata e accontentare Mourinho con i primi due “regali” che ha chiesto. Xhaka scalpita all’idea di lavorare con il portoghese e continua a lanciare messaggi a distanza: ieri, a poche ore dall’inizio di Svizzera-Spagna, il centrocampista ha piazzato due like ai post pubblicati da Mourinho su Instagram per documentare il suo sbarco a Roma. La distanza con l’Arsenal non è ancora stata colmata, ma nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i club. Stesso discorso per Rui Patricio: il portiere aspetta soltanto la fumata bianca per volare in Italia.