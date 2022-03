Wittek: “Sarà difficile digerire la mancata qualificazione. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi e potevamo segnare il 2-0”

Maximilian Wittek, esterno del Vitesse, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Vitesse. Queste le sue parole:

WITTEK IN CONFERENZA STAMPA

Cosa vi siete detti all’uscita?

Quando si prende gol all’ultimo minuto è difficile, è importante restare a testa alta, sarà difficile digerire la mancata qualificazione.

Quanto sarà difficile?

A volte si vince e a volte si perde, abbiamo dimostrato quello che valiamo.

Avete finito il vostro cammino…

Non abbiamo perso. Abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo riusciti a raddoppiare. La Roma non ha creato molto, abbiamo dimostrato di avere gli attributi.

Come giudichi questa vostra avventura?

Abbiamo sbagliato troppo, a volte contro avversari di questo calibro bisogna sfruttare le occasioni, devo essere autocritico. In occasione del gol della Roma non mi aspettavo che il pallone sarebbe filtrato e l’ho lasciato passare. Abbiamo mancato occasioni anche all’andata, quella ha fatto la differenza, oggi abbiamo avuto la palla per il 2-0.