Wijnaldum, siamo in dirittura d’arrivo. Shomurodov al Bologna libera Belotti

Il Messaggero (S.Carina) – Ormai ci siamo. Questione di dettagli che, secondo sponda parigina, saranno risolti nelle prossime ore. L’accelerazione per Wijnaldum è arrivata: è pronto a vestire giallorosso. Per dimostrarlo ha fatto un passo concreto, rinunciando a dei bonus, tra cui uno del valore di 800mila euro che scatta alla prima gara ufficiale con la maglia del Psg. Ieri, nel contatto andato in scena tra Tiago Pinto e Luis Campos a Tel Aviv, le parti si sono avvicinate ulteriormente. La Roma si è detta disposta a garantire al centrocampista uno stipendio da 4,5 milioni, superando la soglia del 50% che per giorni aveva tenuto in stallo la trattativa.

Il Psg dovrà contribuire per 2,5 milioni, più o meno il 35% del totale. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe scattare al 50% delle presenze. Dal secondo anno, eventualmente, la Roma potrebbe sfruttare il Decreto Crescita pur pagando totalmente l’ingaggio. E non finisce qui, perché l’accelerazione del Bologna per Shomurodov libera il posto di vice Abraham. La Roma ha bloccato Belotti, che ha una proposta anche dal Valencia. Il Gallo vorrebbe restare in Italia, è un vecchio pallino di Mou dai tempi del Tottenham. Se arriva l’ex granata possibile partenza anche per Felix, con il Sassuolo interessato.