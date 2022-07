Wijnaldum si fa a Tel Aviv, Mou pressa per Belotti

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Aspettando Wijnaldum, (ri)nasce la tentazione Belotti. Mourinho non è soddisfatto di Shomurodov, che ha escluso dai convocati per la trasferta in Israele, e spera che Tiago Pinto riesca a consegnargli un altro centravanti che renda più solido l’attacco. Belotti è svincolato dopo la lunga avventura da capitano del Torino, ha avuto contatti con il Monaco e con il Valencia, ma ancora non ha preso impegni. Dalla Roma ha avuto segnali indiretti e vuole approfondirli. Le prossime ore saranno decisive per la stesura dello scenario, ma Mourinho sa che la cessione di Shomurodov non è così semplice.

Pagato 17,5 milioni più bonus un anno fa, potrebbe lasciare Trigoria soltanto temporaneamente e gratuitamente per evitare minusvalenze. A queste condizioni, i Friedkin sarebbero chiamati a un ulteriore sforzo economico per accontentare le richieste contrattuali di Belotti con l’idea di ritrovarsi Shomurodov in casa la prossima stagione. Peraltro la Roma ha in organico anche il giovane Felix, che ha ricevuto offerte soltanto per un arrivederci in leasing. L’obiettivo prioritario in entrata comunque resta il centrocampista. Georginio Wijnaldum, che non è stato convocato dal Psg per la Supercoppa di Francia, potrebbe avvicinarsi proprio grazie all’incrocio israeliano tra i due dirigenti portoghesi. Le parti restano molto vicine e hanno l’intenzione comune di chiudere la trattativa, ma hanno bisogno di tempo per arrivare a dama. L’intesa sul prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni vincolato al 50% delle presenze e alla qualificazione alla Champions c’è già, non si è ancora invece trovato il punto d’incontro sullo stipendio.