Tempo di Nations League. L’Italia di Roberto Mancini affronterà alle 20:45 la Spagna del neo tecnico De La Fuente nella sfida valida per la semifinale del torneo. La vincente affronterà la Croazia che ha superato l’Olanda al De Kuip di Rotterdam. Per l’incontro il ct ha diramato la formazione ufficiale. Tra i giallorossi presente Spinazzola come esterno del 3-5-2, mentre sono in panchina Pellegrini e Cristante. Di seguito le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremi; Morata. Allenatore: Luis De La Fuente.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Immobile, Zaniolo. Allenatore: Roberto Mancini.