Wijnaldum, l’ex allenatore Verbeek: “Ha personalità. Con lui Roma da scudetto”

La Gazzetta dello Sport (F. Pietrella) – Gertjan Verbeek ha parlato al quotidiano di Georginio Wijnaldum. Il tecnico ha lavorato con il centrocampista olandese al Feyenoord e ha commentato un possibile arrivo alla Roma. Di seguito le sue parole.

Qual è il suo primo ricordo di Wijnaldum?

Personalità, leadership, qualità e quantità. Già all’epoca non si tirava mai indietro, anzi a volte i compagni si arrabbiavano perché in partitella non si risparmiava mai. Entrava duro, ecco. Una cosa così non è da tutti. Sarebbe un ottimo colpo per Mourinho. Tra l’altro, per lui, i giocatori si getterebbero tutti nel fuoco. Wijnaldum è l’uomo giusto se si vuole puntare a vincere qualcosa.