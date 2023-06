Gini Wijnaldum, il nome che è passato dalle stelle alle stalle. Il centrocampista giallorosso dopo l’infortunio procuratosi ad inizio stagione alla tibia, è stato protagonista di poche partite e prestazioni da alti e bassi. Al termine del match della sua nazionale contro l’Italia, valido per il terzo posto in Nations League, si è concesso una riflessione generale sulla stagione appena conclusa:

“La mia stagione è stata tranquilla e anche strana. Perché quando sono arrivato ho fatto solo qualche allenamento, una partita dove ho giocato solo 12 minuti e poi la settimana dopo mi sono infortunato per tanto tempo. Sono tornato a febbraio, quindi non ho avuto una lunga stagione. Mi è piaciuto ogni momento qui con la squadra, con l’allenatore, che mi ha supportato e mi ha aiutato tanto. Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho”.



Sul futuro: “Ho un contratto con il PSG e ora vedremo cosa succederà. È difficile per me dire ora cosa accadrà, perché ho già detto che ho un contratto con il PSG e devo vedere quale situazione si verificherà in futuro. Questa è la situazione”.