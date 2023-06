Si avvicina il 30 giugno e il bisogno di accelerare le cessione per i giallorossi è sempre più imminente. Stando a quanto riportato da Sportitalia, da Alfredo Pedullà tramite Twitter, a breve ci sarà un incontro tra il Sassuolo e Pinto per la cessione di Volpato e Missori. Il GM giallorosso punta a chiudere l’affare incassando 12 milioni.

Incontro con il #Sassuolo confermato: la #Roma conta di incassare tra i 9 e i 12 milioni complessivamente per #Volpato e #Missori (bonus in più o in meno) con percentuale da futura vendita https://t.co/G5wW9ycarG

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2023