Wijnaldum è pronto per il derby: “Partita speciale. Daje” – FOTO

Gini scalpita. Wijnaldum è pronto per il derby. Come ormai consuetudine, il centrocampista olandese ha suonato la carica sui social. In vista della stracittadina, la prima che vivrà in campo, Gini ha pubblicato un post su Instagram: “Ci aspetta una partita speciale. Siamo pronti. Daje”.

A centrocampo Wijnaldum si contende la titolarità con Matic. Solo all’ultimo si saprà se il serbo avrà recuperato. Non dovesse farcela, toccherebbe di nuovo al numero 25 partire dal primo minuto al fianco di Cristante.