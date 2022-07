Wijnaldum e l’indizio social: lo “sguardo” verso la prossima avventura? – FOTO

Mentre la trattativa con il Paris Saint Germain continua, Wijnaldum manda segnali sui social. L’olandese continua ad essere un obiettivo concreto per Tiago Pinto, con il benestare di Mourinho che ha voluto anche contattare il centrocampista. Si sta cercando una soluzione per lo stipendio a cui dovrebbe contribuire la società parigina per il 40%. In attesa di sviluppi, il classe ’90 ha condiviso sui social una foto che lo ritrae in acqua con lo sguardo invece ben in vista e un emoticon degli occhi. Forse uno sguardo verso la prossima avventura? intanto i tifosi sognano..